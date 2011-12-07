Школьников РТ приглашают принять участие в олимпиаде «Безопасные дороги»

Школьников начальных классов Татарстана приглашают принять участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде на знание основ безопасного поведения на дорогах, сообщает пресс-служба миндортранса РТ.

«Несмотря на то что дороги вблизи школ и детсадов стали безопаснее, профилактика остается действенным инструментом предупреждения ДТП. И формирование у детей культуры безопасного поведения на дорогах становится важнейшей задачей», — отмечается в сообщении министерства.

Олимпиада «Безопасные дороги» пройдет с 30 ноября по 11 декабря. Стать участником можно, зарегистрировавшись на платформе Учи.ру. В личном кабинете будет доступен тест, который можно пройти в любой день в период проведения олимпиады.

Все участники получат дипломы, грамоты и сертификаты.