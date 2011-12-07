Столица РТ готовится к проведению декады инвалидов

Так, традиционный республиканский фестиваль художественного творчества людей с ограниченными возможностями «Возьмемся за руки, друзья!» проходит в видеоформате. Заявки уже поступили из 19 учреждений со всего Татарстана, сейчас завершается отборочный этап, а в декабре состоится гала-концерт, который можно будет увидеть в социальных сетях фестиваля.

Для детей и молодежи организуют чтение художественных произведений в книжном клубе, интеллектуальную онлайн-викторину (на платформе Zoom), турнир «Что? Где? Когда?», музыкальные вечера, мастер-классы. Национальный музей республики и его филиалы подготовят обзорные экскурсии по музеям, музейные занятия, лекции по истории Татарстана, творческие вечера и встречи.

Учреждения здравоохранения проведут обследование нетранспортабельных инвалидов на дому с лабораторными и функциональными методами исследования. Консультации для инвалидов по вопросам лекарственного обеспечения и медицинского обслуживания можно будет получить по телефону (843)249-12-73.

Также для одиноких инвалидов, находящихся на надомном социальном обслуживании, а таких у нас 994 человека (в том числе 12 инвалидов ВОВ), по заявке соцработника организуют помощь в уборке квартир и придомовых территорий силами самих соцработников и волонтеров.

В целом в Казани, по данным Пенсионного фонда, проживает более 86 тысяч инвалидов, в том числе 5000 детей.

- Важным условием полноценной жизни для человека с ограниченными возможностями является трудовая деятельность. Это не только способ экономически обеспечить свое существование, но и возможность реализации способностей, в том числе и творческих, - подчеркнул начальник управления культуры города Азат Абзалов.

В настоящее время численность трудоспособных инвалидов в Казани составляет 20730 человек, трудоустроены из них 7067. В городском Центре занятости населения лицам с ограниченными возможностями предоставляются вакансии и услуги по профориентации.

48% ребят с ограниченными возможностями здоровья занимаются в учреждениях дополнительного образования, например, в детской музыкальной школе №1 им. П.И.Чайковского проводится обучение инвалидов по зрению по индивидуальной программе, а в детской музыкальной школе №18 им. М.Музафарова работают по спецпрограммам для детей с нарушениями опорно-двигательной системы, нарушениями слуха и для слабовидящих детей. Ежегодно в музыкальной школе проходит республиканский фестиваль-конкурс для детей с ограниченными возможностями «Слушая сердцем».

- Творческая инклюзивная студия «Э-моция» с 2016 года успешно работает в ДК «Юность», объединяя молодежь от 18 лет со всего города. Артисты готовят спектакли и участвуют в конкурсных программах. Это действительно театр без границ, в котором нет никаких барьеров. Успешный опыт работы инклюзивных программ транслируется и в другие социальные учреждения города и республики, - сказал Азат Абзалов.

Так, уже третий год в казанских театрах идут постановки с тифлокомментариями - новый формат позволяет людям с нарушениями зрения приобщиться к искусству. На сегодня 16 спектаклей в четырех театрах города адаптированы для незрячих: в ТЮЗе им. Г.Кариева, театре им. Г.Камала, театре кукол «Экият» и русском ТЮЗе.

Городские библиотеки также адаптированы для людей с ограниченными возможностями - в их фонде более 300 книг со шрифтом Брайля. Установлены индукционные усилители звука для слабослышащих, система вызова персонала для маломобильных групп населения.

В Казани с 2018 года семьям, воспитывающим детей-инвалидов, предоставляются льготы по налогу на имущество. Такая практика впервые была применена в столице Татарстана, и сейчас наш опыт по распоряжению кабинета министров транслируется в города и районы республики. По поручению мэра столицы РТ ежегодно из бюджета города выделяется материальная помощь для семей, воспитывающих детей-инвалидов. В этом году единовременная материальная помощь будет оказана 270 семьям на сумму более 1 млн рублей.