В Казани зарегистрировано 48 заболевших коронавирусом

В Татарстане зарегистрировали 76 новых случаев заражения COVID-19, сообщил оперштаб.

«Из них два случая – завозные, 74 – контактные. 12 человек госпитализировано, 64 получают лечение на дому», - отмечается в сообщении.

Четверо новых заболевших – несовершеннолетние, пятерым – от 18 до 30 лет, 36-ти – от 30 до 50 лет, 12-ти – от 50 до 60 лет, 11-ти – от 60 до 70 лет, шестерым – от 70 до 80 лет, двоим – от 80 до 90 лет.

В Казани зарегистрировано 48 новых случаев заражения, в Нижнекамском района – девять, в Набережных Челнах – четыре, в Кукморском районе – три, в Альметьевском, Высокогорском, Зеленодольском и Сабинском районах – по два случая, в Бугульминском, Верхнеуслонском, Лениногорском и Пестречинском районах по одному случаю.

Всего, по данным на

26 ноября, в Татарстане зарегистрировано 10 000 случаев COVID-19, 8743 человека

- выздоровели (+69 за минувшие сутки).