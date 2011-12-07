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В ночь на субботу в Казани пройдет рейд на пьяных водителей

Такие мероприятия ГИБДД проводит на регулярной основе.

В пятницу с 19 часов до 4 часов следующего дня на дорогах Казани сотрудниками ГИБДД будет проведен традиционный рейд на нетрезвых водителей, сообщает Госавтоинспеция столицы Татарстана.

ГИБДД напоминает об ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Наказанием за такое правонарушение может стать денежный штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на управление автомобилем на срок до двух лет.

В общей сложности в Казани за 10 месяцев произошло 69 ДТП по вине пьяных водителей, в которых погибло 6 человек, еще 97 — пострадали.

КВ
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