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В РТ главу фирмы подозревают в хищении госимущества на 5,5 млн рублей

Мужчина предстанет перед судом.

В Татарстане под суд пойдет руководитель фирмы, подозреваемый в хищении госимущества на сумму в 5,5 млн рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следствия, мужчина, пользуясь служебным положением, в период с 2018 по 2020 год похитил 9 автомобилей, выделенных компании по госконтракту. Ущерб был оценен на сумму 1,7 млн рублей.

Следствие также считает, что подозреваемым было похищено и продано иное госимущество, совокупная стоимость которого оценивается в 3,7 млн рублей.

Мужчина обвиняется в присвоении и растрате, на данный момент он находится под стражей.

КВ
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