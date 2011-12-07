В РТ главу фирмы подозревают в хищении госимущества на 5,5 млн рублей

В Татарстане под суд пойдет руководитель фирмы, подозреваемый в хищении госимущества на сумму в 5,5 млн рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следствия, мужчина, пользуясь служебным положением, в период с 2018 по 2020 год похитил 9 автомобилей, выделенных компании по госконтракту. Ущерб был оценен на сумму 1,7 млн рублей.

Следствие также считает, что подозреваемым было похищено и продано иное госимущество, совокупная стоимость которого оценивается в 3,7 млн рублей.

Мужчина обвиняется в присвоении и растрате, на данный момент он находится под стражей.