В Татарстане не станут запрещать продажу алкоголя в магазинах на первых этажах

Татарстанский Госсовет не принял закон, направленный на запрет алкоголя в нежилых помещениях многоквартирных домов.

Депутат Ильдар Шамилов, представивший законопроект коллегам, отметил, что существующий закон о продаже алкоголя не формирует условий для снижения уровня его потребления населением. На сегодняшний день спиртное можно продавать в многоквартирных домах при условии наличия входа в магазин не со стороны двора.

На сегодняшний день, по данным Госалкогольинспеции РТ, в республике существует 7863 торговых объектов и общепитов, продающих по лицензии алкоголь на первых этажах жилых домов.

Зампредседателя Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Ринат Гайзатуллин отнесся к законопроекту неодобрительно.

«Предлагаемый законопроектом запрет может повлиять на предпринимательскую активность и сокращение торговых объектов более чем на 25%. Как следствие — снижение налоговых поступлений в бюджет Татарстана», — прокомментировал он.

Поддержал коллегу и председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин, предложивший отзывать лицензии к объектов торговли алкоголем, на которые поступают жалобы от населения.