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Власти РТ запретили пользоваться пиротехникой с 20 декабря до 10 января

В республике введен противопожарный режим.

В Татарстане запретили пользоваться пиротехникой с 20 декабря по 10 января. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Запрет связан с введением противопожарного режима на территории республики. В документе уточняется, что запрет касается пиротехники с 1-го по 3-й класс опасности.

Петарды и фейерверки запрещено взрывать в пределах 500 метров от границ промпредприятий, дорог и заправок, а также в пределах 50 метров от объектов ЖКХ, сельского хозяйства и точек массового скопления людей. Исключение касается только бенгальских огней. 

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