Корпоратив закончился для казанца комой

В Ново-Савиновском районе Казани у одного из ресторанов произошла драка, в результате которой один из участников впал в кому, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ. Сигнал об инциденте поступил росгвардейцам ночью 21 декабря. На месте было установлено, что двое мужчин отдыхали в разных компаниях. Они вышли на улицу, где между ними произошел конфликт. Один из мужчин толкнул оппонента, а тот, падая, ударился головой о поребрик. Пострадавшего доставили в 7-ю больницу, мужчина в коме. Возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ.