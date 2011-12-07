Лима Кустабаева: В душе каждого из нас свой Сайдаш

Уже 18 лет в декабрьские дни в Казани проходят встречи в «Клубе друзей Сайдаша». Звезды татарской музыки, театра, почитатели творчества Сайдашева собираются, чтобы послушать его музыку, пообщаться.Об этом необычном проекте рассказала его автор и руководитель - народная артистка России, заслуженный деятель искусств России и Татарстана, заместитель директора по культуре и искусству культурного центра «Сайдаш», профессор Лима Кустабаева.Мон - это не просто мелодия - В 2000 году Альберт Камалеев, бывший тогда главой администрации Советского района Казани, предложил мне возглавить ДК строителей, но сказал, что надо бы его переименовать. Я предложила назвать ДК коротко и звучно - «Сайдаш», в честь Салиха Сайдашева. Альберт Асхарович дал добро. Но нужно было согласие родственников Сайдашева. Сын композитора Альфред Салихович и его жена Вера Петровна встретили меня гостеприимно. Мы подружились. Альфреда Салиховича и ВерыПетровны уже нет, но мы продолжаем поддерживать теплые, дружеские отношения с семьей Сайдашевых. Внуки композитора Валерий и Альфия - частые гости нашего клуба. Альфия Альфредовна - пианистка, концертмейстер Казанской консерватории, ее сын Айдар Абдрашитов - тоже талантливый музыкант, лауреат многих престижных музыкальных конкурсов. - Лима Галиевна, к 90-летию Сайдашева вы делали большой концерт в Москве, в центральном концертном зале «Россия», а для Государственного ансамбля песни и танца Татарстана поставили программу «Мой Сайдаш»…- Концерт в Москве был историческим. Там впервые так масштабно, разнообразно было представлено творчество Сайдашева. Был показан концертный вариант сцен из легендарного спектакля «Голубая шаль», произведения Сайдашева исполняли симфонический оркестр Татарстана, ансамбль песни и танца РТ, солисты театра оперы и балета, звезды Ильхам Шакиров, Хайдар Бегичев, Вафира Гизатуллина. В тот вечер в Колонном зале Дома союзов состоялась премьера симфонического приношения Сайдашеву композитора Алмаза Монасыпова. За дирижерским пультом стоял сам автор. Звучали стихи, посвященные композитору. Это был не только «Мой Сайдаш». Каждый, кто соприкасается с его музыкой, может сказать: «Мой Сайдаш». В душе каждого человека, каждого артиста живет свое восприятие музыки композитора. - А какой ваш Сайдаш?- Впервые я услышала музыку Сайдашева, наверное, лет в пять. Мы жили в Магнитогорске. Папа купил пианино. К нам в гости приходила мамина сестра с мужем. Он был музыкант-самоучка. Чаще всего играл произведения Сайдашева. Все слушали и плакали. Для татар, живущих за пределами своей исторической родины, музыка Сайдашева была воздухом, которым они дышат. Это мон. Одним словом перевести на русский язык понятие «мон» невозможно. Мон - это не просто мелодия. Это настроение, состояние души. Музыкальный марафон объединяет всех- Ваши родители имели отношение к музыке?- Нет, мой папа был ученым - металлургом-прокатчиком, руководил Центральной прокатной лабораторией Магнитогорского металлургического комбината. Во время войны в этой лаборатории разрабатывали сплавы бронированной стали для танков и самолетов. Музыку он очень любил, и всегда, когда слушал Сайдашева, у него в глазах появлялись слезы… Знаете, интересный факт. Когда в Казани появился симфонический оркестр, зрители требовали на бис исполнить Сайдашева. И основатель, художественный руководитель и дирижер оркестра Натан Григорьевич Рахлин ввел традицию - каждый концерт завершать «Маршем Красной Армии». - Вы автор и организатор еще одного проекта, посвященного Сайдашеву, - фестиваля «Лауреат народной любви» («Халык мэхэббэте лауреаты»). Как появилась идея музыкального праздника под открытым небом?- В 2005 году после многих обращений общественности в Казани открылся памятник Салиху Сайдашеву. Установили его на площади перед зданием нынешнего института филологии и межкультурной коммуникации КФУ. Я была режиссером торжественной церемонии открытия. После открытия памятник на долгие 10 лет «замолчал». Все это время он стоял сиротливо и одиноко. Несколько раз подавала заявку на грант, чтобы организовать у памятника праздник профессиональной музыки. Только в 2015 году, в год 115-летия со дня рождения Сайдашева, получили грант в сфере развития городской среды. В мае состоялся первый фестиваль «Лауреат народной любви». Название - это строка из стихотворения поэта Махмута Хусаина. Он посвятил его Сайдашеву еще при жизни композитора. Сцену нам бесплатно предоставляет Камаловский театр. Они сами ее устанавливают, украшают. Сцена на фоне колоннады университета. Это было красиво, роскошно, как в Колонном зале… В нашем музыкально-поэтическом марафоне принимают участие танцевальные, вокальные коллективы, оркестры, хоры, актеры казанских театров, артисты филармонии. По традиции фестиваль открывает джаз-оркестр «Фантазия» под руководством Юрия Когана. Актер Камаловского театра Ильдус Ахметзянов гениально читает стихи известных поэтов, которые они посвятили Сайдашеву. Вместе с известными исполнителями на сцене выступают студенты творческих вузов. Интересно наблюдать за прохожими. Горожане и гости Казани останавливаются, смотрят один номер, второй и остаются до конца концерта. Сайдашев объединяет всех. Это действительно проявление народной любви. Можно сказать, что за четыре года фестиваль стал своеобразной туристической фишкой Казани. Сайдашев звучит очень современно- В чем, по-вашему, магическая притягательность музыки Сайдашева?- Сайдашев - гениальный мелодист. Его мелодии замечательно звучат и в народных обработках, и в стиле симфоджаз, и в других стилях. Это феномен. Казалось бы, знаешь все его произведения, но при каждом новом исполнении поражаешься, как современно и ярко они звучат. Сайдашев сам делал оркестровки. Но надо учитывать, что он много музыки сочинял к спектаклям. А оркестр в театре был небольшой. Для хорошо укомплектованного оркестра необходимы другие оркестровки. - Мелодии Сайдашева дают простор для творчества…- Легендарный Олег Лундстрем - автор аранжировки знаменитого «Вальса» Сайдашева для симфонического оркестра. Художественный руководитель камерного оркестра La Primavera Рустем Абязов сделал очень много авторских аранжировок музыки Сайдашева, и у него они тоже звучат по-своему, свежо, интересно.Огромный труд проделал композитор Ренат Еникеев. Он подготовил трехтомник, в котором собрал и отредактировал музыкальное наследие Сайдашева. Кроме того, Ренат Ахметович сделал сборник «Сайдашстан» с переложениями сочинений Сайдашева для фортепиано. Талантливый музыкант Сайдаш Гарифуллин сделал ремейки произведений Сайдашева и назвал альбом «От Сайдаша к Сайдашу». Еще один пример. На минувшей встрече в «Клубе друзей Сайдаша» выступила народная артистка Татарстана, виолончелистка Лариса Маслова. Она сыграла знаменитую песню Сайдашева «Тургай». Песня была без слов. Виолончель звучала как человеческий голос. - Новые, интересные интерпретации классических произведений позволяют говорить с молодым поколением на понятном ему языке. Почему бы на фестивале «Татар жыры» и других музыкальных премиях не ввести специальную номинацию, связанную с национальным классическим наследием? - Номинация «Национальная классика» - отличная идея! Композитор живет до тех пор, пока звучит его музыка. Конечно, хочется, чтобы эта музыка стала для молодежи такой же близкой и любимой, как и для нас. Было бы очень интересно, если бы современные популярные исполнители представляли своим слушателям песни Сайдашева, Сары Садыковой, других классиков. Это не только расширило бы кругозор публики, но и повысило бы общий профессиональный уровень нашей татарской эстрады.