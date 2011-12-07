Нагуманов: Регистрация в качестве самозанятого — это возможность вырасти до бизнесмена

Регистрация дает самозанятым возможность расширить свое дело и в будущем стать предпринимателями. Такую мысль в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ» высказал Уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов.«Мы считаем, что это [регистрация самозанятых] откроет возможность попробовать себя, начать легальный бизнес, и в дальнейшем у нас более активно будут вырастать будущие бизнесмены. Я говорю о тех самозанятых, которые будут перерастать этот статус», — пояснил Нагуманов.Он отметил, что для самозанятых выход из «тени» максимально упрощен, а при отсутствии дохода зарегистрированный самозанятый не должен платить налог на профессиональную деятельность.«Эта форма работы для самозанятых очень упрощает вход. Здесь ты ничего не платишь за регистрацию, обязательств по отчислению в фонды у тебя не появляется. При этом индивидуальный предприниматель сегодня обязан платить в пенсионный фонд и фонд социального страхования. Это порядка 32 тыс. рублей в год минимум. Эту сумму ты должен заплатить, и неважно, ведешь ты бизнес или нет. Самозанятый ничего не должен платить, если он не ведет деятельность», — отметил бизнес-омбудсмен.Он также рассказал, что Совет по предпринимательству при Президенте РТ проводил исследование ситуации с самозанятыми. В результате выяснилось, что многие намерены расширять свое дело.«Для тех, кто планируют расширять свое дело — это хороший старт с возможностью в дальнейшем обрести статус предпринимателя», — заключил Тимур Нагуманов.С 1 января 2019 года в четырех «пилотных» регионах России, включая Татарстан, вводится специальный налоговый режим для самозанятых. Для регистрации нужно скачать приложение «Мой налог», через которое будут проходить все транзакции и связь с Федеральной налоговой службой. Ставка налога будет составлять 4% для самозанятых, которые предоставляют услуги физлицам, и 6%, если услуги оказываются юрлицам.