Общественная палата подвела итоги за 2018 год

Итоги работы за год подвели в Общественной палате Республики Татарстан 21 декабря. В заседании приняли участие депутаты Государственного Совета РТ, представители правительства, министерств и ведомств республики, члены, эксперты общественной палаты РТ, председатели ведомственных и муниципальных общественных советов.Итоговое заседание традиционно началось с доклада председателя Общественной палаты Татарстана Анатолия Фомина «О состоянии гражданского общества в Республике Татарстан в 2018 году». Он подчеркнул, что палату беспокоит вопрос недостаточно полной прозрачности реализации социальных проектов СОНКО. «Членам палаты необходимо поддерживать их деятельность, а также выводить проекты на уровень публичной отчетности, выстраивания сетевого взаимодействия и вовлеченности в деятельность комиссий и рабочих групп палаты», - отметил председатель Общественной палаты РТ.По его словам, пока еще сложной темой для палаты остается проведение независимой оценки качества в условиях предоставления услуг в социальной сфере, в частности, образовании, культуре, соцобслуживании, здравоохранении. «Здесь еще немало нерешенных вопросов. Необходимо целенаправленно заниматься обучением всех вовлеченных в этот процесс членов комиссий, общественных советов. Только в этом случае мы можем получить объективную картину в данном вопросе», - добавил он.На заседании говорилось о формировании гражданской устойчивости как приоритетной задаче Общественной палаты РТ, назывались основные тенденции развития добровольчества в республике, поднималась тема общественного контроля в республике и другие вопросы.В завершение мероприятия прошла церемония награждения победителей конкурса «Лучший общественный совет муниципального образования Республики Татарстан».