Пришли в Дом ветеранов волонтеры

В небольшом холле Дома ветеранов на Дубравной в три ряда расставлены стулья. Зрителей собралось не так уж много. Кто-то пришел с палочкой, кто-то под руку друг дружку поддерживает. В Доме ветеранов проживают участники Великой Отечественной войны, пожилые люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. У кого-то нет родственников, у других родные живут далеко.Песни для собравшихся ветеранов исполняли Наиля и Зуфар Сафины. Перед выступающими сидели человек тридцать в халатах и домашних тапочках, убеленные сединами люди с натруженными руками. А артисты пели от всей души, так, будто перед ними зал филармонии. В этот раз организатором акции выступил Ленар Хайруллин. Он начал помогать ветеранам еще под руководством основателя клуба «Боевые подруги» Накии Исуповны Курбангалиной, которая объединила казанских женщин-участниц ВеликойОтечественной войны и вдов погибших воинов. Под влиянием мощного обаяния ее личности Ленар так и остался в волонтерах, продолжая опекать редеющий полк «Боевых подруг» после ухода в мир иной Накии Исуповны. Кроме того, он еще координатор благотворительного проекта, в рамках которого волонтеры кормят бездомных. Всем пришедшим на концерт волонтеры раздали новогодние подарки - довольно увесистые продуктовые наборы. В команде Ленара две женщины - волонтеры серебряного возраста, попавшие в это движение еще во время Всемирной летней универсиады. Четыре молодые девушки занимаются волонтерством в свободное от работы время. Ленару же приходится отпрашиваться с основного места работы. Наиля Сафина, так прекрасно открывшая небольшой концерт, сейчас не работает по причине рождения второго ребенка и спешит домой к 9-месячной дочурке. Они с Зуфаром муж и жена, профессиональные певцы. Доставляют своим искусством радость тем, кому до концертного зала не дают добраться возраст и болезни. После концерта зрители потихонечку разбредаются по квартирам, а задача волонтеров - доставить подарки тем, кто не смог прийти на концерт. Вместе с заместителем председателя общественной организации ветеранов (пенсионеров) Казани Ниной Васильевной Валиуллиной идем по коридорам Дома ветеранов. Нас ведет его комендант Вера Афанасьевна, ветераны открывают двери, услышав ее голос. Более 10 лет назад был открыт этот дом, приютивший тех, кто отдал стране свою молодость, силы, здоровье и на старости лет остался один. У ветеранов однокомнатные квартиры с достаточно большой и удобной прихожей, в которой можно развернуться и на инвалидной коляске. «Откройте, Мария Ивановна! К вам гости», - стучится Вера Афанасьевна. Девушка-волонтер вручает растерявшейся старушке пакет с подарком. Идем дальше. Кто-то растерянно улыбается и желает здоровья всем нам. Кто-то приглашает посмотреть, как живет. Кто-то уже не может встать, и дверь открывает соцработник. Кого-то нет дома. «В больнице лежит», - отмечает в списке Вера Афанасьевна. Не сразу подходит к двери Людмила Николаевна Шевчук, мама известного в Казани журналиста, которого не стало в 2012 году. Людмила Николаевна - участница войны, член клуба «Боевые подруги». «Я на ходунках, поэтому быстро не могу подойти», - объясняет 94-летняя ветеран войны, обрадовавшаяся и растерявшаяся одновременно.А вот здесь живет семья Чуркиных. Степан Иванович - блокадник. «Ему было 5 лет, когда Ленинград попал в блокаду, и всю войну он был там, - рассказывает его жена. - А мы с ним вместе 59 лет». Как же это здорово - быть столько лет рядом! Дома уютно, чувствуется женская рука.Мы раздали 99 подарков, именно столько жильцов в этом доме. Сюда еще не раз придут гости с концертами и подарками. В нашем городе много неравнодушных людей, которые откликаются на чужую боль, жертвуя на благотворительность и посвящая добрым делам свое личное время.