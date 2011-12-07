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Самозанятых готовы консультировать юристы Совета по предпринимательству

Об этом в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал Уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов.
«Люди консультируются, просят дать разъяснения. Наши юристы в режиме нон-стоп консультируют самозанятых и предпринимателей. Звонки поступают постоянно, через соцсети пишут», — отметил собеседник. совете также готовы проводить очные встречи с профессиональными сообществами. «На днях мы проводили встречу с экскурсоводами, они сами вышли на нас, попросили собрать пул специалистов. Мы планируем точечно работать со всеми профессиональными сообществами», — сказал бизнес-омбудсмен РТ.Закон о налоге на профессиональную деятельность, который касается самозанятых, начнет действовать 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах, включая Татарстан. Эксперимент продлится 10 лет. Официально зарегистрированные самозанятые будут платить налог в размере 4%, если предоставляют услуги физлицам, и 6%, если услуги оказываются юрлицам.
КВ
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