Состоялся конкурс на организацию обслуживания населения водным транспортом в пригородном сообщении в будущем году

Сегодня в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ состоялся конкурс на организацию обслуживания населения водным транспортом в пригородном сообщении Татарстана в 2019 году, сообщает пресс-служба ведомства. На конкурс были выставлены 3 лота. Лоты связаны с организацией транспортного обслуживания населения из речных портов Казани, Набережных Челнов и Чистополя. На участие в конкурсе поданы 3 заявки. Победителями конкурса на организацию транспортного обслуживания населения стали 2 компании.