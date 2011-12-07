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Состоялся конкурс на организацию обслуживания населения водным транспортом в пригородном сообщении в будущем году

На конкурс были выставлены 3 лота.
Сегодня в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ состоялся конкурс на организацию обслуживания населения водным транспортом в пригородном сообщении Татарстана в 2019 году, сообщает пресс-служба ведомства. На конкурс были выставлены 3 лота. Лоты связаны с организацией транспортного обслуживания населения из речных портов Казани, Набережных Челнов и Чистополя. На участие в конкурсе поданы 3 заявки. Победителями конкурса на организацию транспортного обслуживания населения стали 2 компании.
КВ
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