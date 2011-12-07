Жителя Бавлов оштрафовали за оскорбление в мессенджере

Житель Бавлов обратился в прокуратуру по факту оскорблении его неизвестным лицом в группе одного из мессенджеров, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. В октябре этого года неизвестный разместил в группе фотографию заявителя - бывшего сотрудника полиции с надписью оскорбительного характера. Прокуратура провела проверку и возбудила в отношении гражданина дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ. В итоге мировой суд подверг правонарушителя штрафу в размере 3 тыс. рублей.