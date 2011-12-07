Александр Семенов: «Пока плывут трава и облака…»

Эта встреча - первая из серии встреч с интересными, талантливыми людьми, которые планирует проводить Союз журналистов РТ.

Александр Семенов - фотолюбитель. Но он участник и лауреат множества престижных и значимых фотовыставок - республиканских, российских, международных. Первым профессиональным признанием была выставка в городе Калинин, которая называлась «На Волге широкой», где Александр Георгиевич получил приз от зрителей, дипломы и медали. В 1967 году он стал первым фотографом нашей республики, кто участвовал в международных выставках в Англии, Польше, Чехословакии, Таиланде, Югославии, США. Его первая крупная персональная выставка состоялась в 1968 году в Госмузее РТ. На суд зрителям было представлено 120 работ. А с 1979 по 1992 год был художественным руководителем городского фотоклуба (г. Зеленодольск) при ДК им. Горького, которому было присвоено звание «Народного».

Подробности - в одном из ближайших номеров «Казанских ведомостей».