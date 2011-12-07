Госжилинспекция РТ: Договоры на техобслуживание газовых котлов есть только у 10% владельцев

Живущие в многоэтажках владельцы газового оборудования в ущерб безопасности экономят деньги на его техническом обслуживании. Лишь десятая часть татарстанских владельцев газовых котлов заключила соответствующие договоры. Об этом в интервью генеральному директору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ» рассказал главный государственный жилищный инспектор РТ Сергей Крайнов.«Количество абонентов, заключивших договор на обслуживание индивидуальных котлов, – 55,9 тыс., при этом количество индивидуальных газовых котлов, установленных в жилом фонде — 563 тыс. штук. То есть всего 10% собственников заключают такие договоры», — сообщил Крайнов.Он отметил — обслуживанием зарубежного газового оборудования занимаются сами дилеры. Во время установки газовых котлов, водонагревателей и т. д. в обязательном порядке должен заключаться договор на их техническое обслуживание.«Этот договор должен продлеваться каждый год, а это стоит денег. Цена колеблется для разных котлов от 2 тыс. до 4 тыс. рублей в год. Но, к сожалению, не все собственники продлевают обслуживание — работает, и хорошо», — объяснил глава Госжилинспекции РТ.Также он напомнил — компании, обслуживающие фасадные газопроводы и двухконтурные котлы, должны состоять в реестре специализированных организаций. Его держателем является Госжилинспекция РТ.«На сегодняшний день в списке находится 91 организация», — заключил Сергей Крайнов.