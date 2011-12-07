Российские синхронистки могут выступить под татарскую музыку

Депутат Госдумы РФ Ольга Павлова сообщила, что одна из постановок сборной команды России по синхронному плаванию может быть поставлена на татарскую музыку.

О таком проекте, как назвала сама Павлова, она рассказала на презентации книги «Татьяна Покровская и ее команда» в Казани. Депутат отметила, что этот год был объявлен Годом национальных языков и народного единства. А потому и главный тренер сборной России по синхронному плаванию не смогла остаться в стороне, поскольку «Татарстан стал для нее родным». Поможет ей в этом деле Зиля Валеева, добавила она.

Спикер напомнила об открытой в столице РТ школе для синхронисток имени Покровской. Поэтому постановка, по ее словам, могла бы стать ответом главе республики Рустаму Минниханову на его поддержку и дружеское отношение.



