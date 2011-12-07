Бизнесменам преподали урок честности в делах

Организаторы мероприятия позаботились о создании такой атмосферы, в которой людям было легче общаться друг с другом и завязывать контакты. Перед началом встречи гостям предложили так называемый приветственный кофе. А потом попросили их познакомиться со своим соседом по месту, рассказать ему немного о себе и спросить, кто он и чем занимается. Лекция Тома Роулинса «Этика как капитал» проходила на русском языке, а презентация - на английском. Том Роулинс обратил внимание на то, что в бизнесе очень важно четко определить собственные планы и предпочтения и ориентироваться именно на них. По его утверждению, для того чтобы добиться успеха в бизнесе, нужно прежде всего иметь четкое представление о том, в чем заключается успех конкретно для вас. А потом наметить такую стратегию, которая подойдет именно вам и вашей компании.Кроме того, Роулинс отметил, нужно постоянно отслеживать результаты своей деятельности, так как каждый результат - это отметка на пути к успеху.Ключевое слово, которое лектор использовал на протяжении всей своей речи, - английское Integrity. Он дал такое его определение: это личный выбор, бескомпромиссная и предсказуемо стойкая приверженность в жизни честности, этическим, духовным и художественным ценностям и принципам. Главная идея, прозвучавшая в лекции Тома Роулинса: любому предпринимателю важно быть честным, приучать к честности своих коллег и подчиненных, а также сформировать четкую систему принципов для своей компании и всегда придерживаться этих принципов и отстаивать их до последнего.Лектор привел такой пример. В 2016 году известная теннисистка Мария Шарапова призналась в употреблении запрещенного препарата. Она объяснила, что принимала лекарственный препарат, который до 1 января 2016 года не входил в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством. Однако Мария узнала об этом только 6 марта. После ее признания две известные компании, лицом которых она являлась, разорвали с ней контракты. Но две другие, с которыми у спортсменки также были заключены договора, остались с ней. Роулинс задал вопрос слушателям: «А как бы поступили вы на месте руководителей этих компаний?» Говоря о важности честности в бизнесе, лектор привел примеры того, как известные бизнесмены решали провести те или иные махинации, но проиграли. Например, «отец финансовых пирамид» Бернард Мейдофф за свою аферу судом Нью-Йорка был приговорен к 150 годам тюремного заключения. А его сын в результате покончил с собой...