Что больше всего беспокоило жителей Татарстана в жилищно-коммунальной сфере в 2018 году?

Всего на горячую линию Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Республики Татарстан и на личном приеме поступило 3 467 обращений. Как рассказал «КВ» исполнительный директор центра Дмитрий Романов, самой актуальной проблемой для населения в прошлом году стали вопросы, связанные с начислением платежей за коммунальные услуги (2067 обращений). Наиболее актуальны они в течение 8 месяцев года, то есть всего отопительного сезона. Причина проблемы – отсутствие узлов погодного регулирования в многоквартирных домах, из-за чего потребители жалуются на систематические перетопы жилых помещений. Второй по распространенности вопрос, с которым обращаются в центр, это юридическая помощь. В нее включается и консультация, и юридическое сопровождение, и правовые ликбезы для собственников. В ТОП-3 проблем входят и вопросы, связанные с управлением многоквартирными домами. В первую очередь за помощью и разъяснениями обращаются представители ТСЖ – председатели и управляющие, не имеющие специальных знаний в сфере ЖКХ.Так, 551 обращение поступило в 2018 году по поводу управления многоквартирным домом (МКД). Жителей волновало ненадлежащее оказание услуг по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов, фактическое состояние МКД, облагораживание придомовой территории, работа узлов погодного регулирования. Кстати, в центре регулярно проводятся обучающие семинары, посвященные основам управления МКД, жилищного кодекса РФ, сути новых нормативно-правовых актов.Кроме того, 179 обращений поступило в центр в прошлом году по поводу благоустройства придомовой территории. Более всего жителей интересовала установка шлагбаумов, установка и (или) ремонт детских площадок, организация автомобильных стоянок, работа консьержа, посадка деревьев и уход за палисадами.