Мэр Казани поделился своей мечтой

Мэр отметил, что такие инициативы находятся вне компетенции муниципальных властей, однако высказал свою мечту о введении бесплатного проезда в общественном транспорте Казани. Впрочем, при этом градоначальник добавил, что на текущий момент подобная идея выглядит фантастической, при этом заметив, что в мире существует два города, в которых жители не платят за проезд.