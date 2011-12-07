Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Мэр Казани поделился своей мечтой

Вопрос о возможности введения материальной компенсации студенческих расходов на общественный транспорт Ильсуру Метшину задал преподаватель Фарида Нежметдинова, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Мэр отметил, что такие инициативы находятся вне компетенции муниципальных властей, однако высказал свою мечту о введении бесплатного проезда в общественном транспорте Казани. Впрочем, при этом градоначальник добавил, что на текущий момент подобная идея выглядит фантастической, при этом заметив, что в мире существует два города, в которых жители не платят за проезд.
КВ
Лента новостей