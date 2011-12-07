Треть валового продукта Татарстана формируется в Казани

Отчитываясь об итогах работы за прошлый год, мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что в городе с начала года наблюдалась стабильная социально-экономическая ситуация. Так, выросли объемы производства, жилищного строительства и платных услуг населению. Индекс промышленного производства в Казани составил 104,8%, в республике и России - 102% и 102,9% соответственно. Крупными и средними предприятиями города отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг на сумму почти 315 млрд рублей, что выше уровня прошлого года на 8%.Мэр Казани напомнил, что в августе прошлого года столица Татарстана наряду с Нью-Йорком, Сиднеем и Миланом вошла в топ-15 финалистов премии Гуанчжоу. А уже в июле 2018 года в Сингапуре состоялся финал престижной мировой премии Ли Куан Ю, где Казань первой среди российских городов наряду с Токио и Гамбургом выбрана для особого упоминания.«Мы гордимся нашей столицей. Премии Гуанчжоу, Сингапур - все это признание заслуг той работы, которая реализуется в Казани. Это важно, чтобы и дальше мы стремились, а город становился лучшим по качеству жизни», - отметил в свою очередь Рустам Минниханов. Радует, что из 78 городов по рейтингу правительства России столица республики занимает четвертое место, добавил он. «По дорогам у нас вторая позиция, по ЖКХ - 4-е место, по медицине - 8-е место, культура и образование - 20-е место, удобство города для жителей - 21-я позиция. Все это говорит о том, что нам есть еще куда расти и работать, чтобы не только центр, но и в целом весь город соответствовал самым высоким требованиям», - подчеркнул Президент РТ. Огромный вклад в экономику города делает малый и средний бизнес, продолжил доклад глава города. В Казани почти 82 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, а численность занятых в этом сегменте почти 175 тыс. человек, отметил он. Оборот вырос к уровню прошлого года на 24,5% и составил 433,6 млрд рублей. Сумма налоговых поступлений в бюджет города - более 4,8 млрд рублей, это 38% от общей суммы налоговых доходов.«В помощь малому бизнесу реализуется программа поддержки малого и среднего предпринимательства на 2017 - 2019 годы, - напомнил мэр. - В прошлом году операторами программы льготного кредитования выдан 21 кредит на общую сумму почти 137 миллионов рублей. А всего за период действия программы льготные кредиты выданы 472 предпринимателям на общую сумму 1,8 миллиарда рублей».Эффективность работы в Казани для предпринимателей намного привлекательнее, чем в других городах республики, поэтому необходимо развивать как промышленные направления бизнеса, так и сферу услуг, в том числе используя государственно-частное партнерство, отметил Рустам Минниханов. «Мы можем много говорить об успехах, но когда смотрим социальные сети, то приходит очень много вопросов. Мы провели опрос. По малому и среднему бизнесу 50 процентов опрошенных заявили о наличии административных барьеров. Здесь не только мэр и его окружение должны доработать, но и все службы и структуры должны понимать, что мы должны повернуться лицом к бизнесу. Это я не только о Казани говорю, но административные барьеры и здесь тоже есть», - сказал Президент РТ и добавил, что 18% опрошенных горожан в соцсетях заявили о предвзятом отношении со стороны должностных лиц.Он также напомнил, что в своем послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин поручил проработать базу документов и исключить все устаревшие регламенты, требования, избавив предпринимателей от лишних бюрократических проволочек. «Я бы более серьезно поставил эту задачу: к 2021 году разобраться с этими подходами и оставить только то, что должно быть», - сказал Президент РТ, отметив, что предприниматели - это рабочие места, доходы и налоги.«Татарстан - один из крупнейших плательщиков в федеральный бюджет. Если у нас экономика будет на хорошем уровне, то 280 миллиардов рублей собственных доходов позволят нам реализовывать еще больше социально значимых программ. В этом году мы реализуем уже не 38, как в прошлом году, а 40 различных программ. Если мы не будем экономикой заниматься, то таких цифр не будет», - подытожил Рустам Минниханов.