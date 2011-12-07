Цены на хлеб в Татарстане не вырастут

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ опровергло эту информацию, сообщив, что рост цен на социальные виды хлеба, среди которых белый хлеб первого сорта, «Сельский» и «Дарницкий», не прогнозируется. По сведениям министерства, для сохранения цен на прежнем уровне хлебопекарные предприятия РТ в 2018 году были субсидированы на 38,4 млн рублей, еще 41,1 млн планируется выделить в этом году.