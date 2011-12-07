В льготном кредитовании казанским предпринимателям установлена единая ставка

Городской бюджет будет компенсировать по льготному кредиту 5% годовых при установленном верхнем пороге кредита не более 20%. Льгота будет действовать в течение первых двух лет по приоритетным видам или трех лет по особо приоритетным видам деятельности для городского хозяйства. Об этом сообщили на аппаратном совещании в мэрии Казани.С 2007 по 2018 год льготным кредитованием смогли воспользоваться почти 500 казанских предпринимателей, которые в общей сложности получили кредитов на сумму 1,8 млрд рублей. В этом году учли ошибки прошлых лет. Желая облегчить предпринимателям выплаты, исполком снижал максимальную ставку по кредиту, стремясь сделать его доступным и выгодным. Но в результате кредитование стало невыгодным для банков. Как обратный эффект - теперь кредиты выдают очень редко. Взвесив рыночные условия, исполком постарался учесть интересы всех сторон. Решения по изменениям программы были приняты на встрече с представителями банковского сообщества и предпринимателями в рамках прошедшего в конце 2018 года координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства. Напомним, льготным кредитованием может воспользоваться любой казанский предприниматель, работающий в приоритетных и особо приоритетных отраслях, и при этом рассчитывать на субсидию исполкома. Но если раньше была установлена единая ставка кредитования, то теперь лишь обозначен ее верхний порог - он не должен превышать 20%. Список приоритетных видов деятельности особых изменений не претерпел, среди них - организация частных детсадов, хостелов и гостиниц, производство изделий народных художественных промыслов, сбор, обработка, переработка и утилизация отходов, а также образование, жилищно-коммунальное хозяйство, внутренний туризм, общественное питание и другое.В этом году добавилось еще одно направление - ремонт фасадов зданий.