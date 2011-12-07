В Москве прозвучат песни из репертуара Альфии Авзаловой

Благодаря природному дару Альфия Авзалова сумела пройти нелегкий путь, стать основателем целого направления в искусстве - эстрадного исполнения татарских народных песен.На московской сцене лауреаты фестиваля совместно с ведущими артистами Татарстана и Башкортостана исполнят песни из репертуара Альфии Авзаловой. В гала-концерте примут участие народная артистка России и Татарстана Винера Ганеева, народный артист Башкортостана и Татарстана Айдар Галимов, народные артисты Татарстана Хамдуна Тимергалеева, Рашит Сабиров и Нафкат Нигматуллин, заслуженные артисты РТ Марсель Вагизов и Алина Шарипзянова, лауреат российских и международных конкурсов Ильнар Миранов, а также дочь легендарной артистки Зульфия Авзалова и многие другие, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.Также в концертной программе участвуют два коллектива - Государственный ансамбль песни и танца «Агидель» и артисты Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан.