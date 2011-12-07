Везет ли студентам на ярмарке вакансий?

Есть ли среди них работа для студентов, решила выяснить я, отправившись на ярмарку к самому открытию. 9 утра. Зал к этому времени уже плотно заполнен посетителями. Больше всего среди них мужчин. Студенты, люди среднего возраста, пенсионеры - все в поиске подходящего рабочего места. Столпились возле информационных стендов, выстроились в очередь у столов работодателей - представителей пяти организаций Вахитовского района. Кто-то усердно переписывает в блокнот буквально все предложения. А кто-то, получив газету с вакансиями, небрежно сует ее в рюкзак и спешит к выходу. Немолодая женщина пришла сюда с дочерью. - В этот район Казани мы переехали полтора года назад, - рассказывает она. - Думали, с работой у дочки не возникнет проблем, вроде столько вакансий. Но ей что-то не везет. Везде одно и то же. Звонит по объявлению, приходит на встречу в офис. А там ищущим работу предлагают или купить книги, или прослушать лекцию за деньги. Услышав о ярмарке, я предложила дочке обратиться в государственную службу занятости.Замечаю, если пенсионеры готовы согласиться на любую зарплату, то молодежь ищет более прибыльные варианты. На ярмарке самым минимальным вариантом по зарплате оказался в тот день уборщик производственных и служебных помещений - 11280 рублей. А максимальный уровень зарплаты предлагали на вакансиях главного инженера и… билетного кассира - 45000 рублей.- Для себя работу ищете? - интересуюсь у девушки. - Да, уже второй год не могу найти предложения по своей специальности - менеджера по персоналу. На стенде увидела нужную вакансию, сразу позвонила. Но работодатель ответил, что им нужен человек с опытом. А где его нам, молодым, взять после окончания вуза?В зале уже не осталось свободного места, а желающие найти работу в центре Казани все продолжали прибывать. Я присмотрела для себя несколько вариантов, но поняла, что студенту найти работу с гибким графиком весьма непросто. По данным Центра занятости населения РТ, всего ярмарку вакансий в тот день посетили 334 горожанина. Пять организаций представили 744 рабочих места. Получили направление на работу 33 человека.