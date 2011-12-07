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Везет ли студентам на ярмарке вакансий?

В центре занятости населения Вахитовского района Казани на днях прошла очередная ярмарка вакансий, где соискателям предлагалось более 700 рабочих мест.
Есть ли среди них работа для студентов, решила выяснить я, отправившись на ярмарку к самому открытию. 9 утра. Зал к этому времени уже плотно заполнен посетителями. Больше всего среди них мужчин. Студенты, люди среднего возраста, пенсионеры - все в поиске подходящего рабочего места. Столпились возле информационных стендов, выстроились в очередь у столов работодателей - представителей пяти организаций Вахитовского района. Кто-то усердно переписывает в блокнот буквально все предложения. А кто-то, получив газету с вакансиями, небрежно сует ее в рюкзак и спешит к выходу. Немолодая женщина пришла сюда с дочерью. - В этот район Казани мы переехали полтора года назад, - рассказывает она. - Думали, с работой у дочки не возникнет проблем, вроде столько вакансий. Но ей что-то не везет. Везде одно и то же. Звонит по объявлению, приходит на встречу в офис. А там ищущим работу предлагают или купить книги, или прослушать лекцию за деньги. Услышав о ярмарке, я предложила дочке обратиться в государственную службу занятости.Замечаю, если пенсионеры готовы согласиться на любую зарплату, то молодежь ищет более прибыльные варианты. На ярмарке самым минимальным вариантом по зарплате оказался в тот день уборщик производственных и служебных помещений - 11280 рублей. А максимальный уровень зарплаты предлагали на вакансиях главного инженера и… билетного кассира - 45000 рублей.- Для себя работу ищете? - интересуюсь у девушки. - Да, уже второй год не могу найти предложения по своей специальности - менеджера по персоналу. На стенде увидела нужную вакансию, сразу позвонила. Но работодатель ответил, что им нужен человек с опытом. А где его нам, молодым, взять после окончания вуза?В зале уже не осталось свободного места, а желающие найти работу в центре Казани все продолжали прибывать. Я присмотрела для себя несколько вариантов, но поняла, что студенту найти работу с гибким графиком весьма непросто. По данным Центра занятости населения РТ, всего ярмарку вакансий в тот день посетили 334 горожанина. Пять организаций представили 744 рабочих места. Получили направление на работу 33 человека. 
КВ
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