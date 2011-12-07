Юных музыкантов приглашают к участию в республиканском этапе XVI Международного конкурса им. П.И.Чайковского

Творческое состязание проводится среди учащихся детских музыкальных школ в целях популяризации наследия великого русского композитора и выявления одаренных детей. Учредителем республиканского этапа является Министерство культуры Республики Татарстан.Конкурс проводится в заочной форме - к рассмотрению принимаются видеозаписи выступлений участников по следующим номинациям:фортепианоскрипкавиолончельсольное пениедуховые инструментыПоследний срок приема материалов - 11 марта. В жюри конкурса вошли ведущие преподаватели: Ф.И. Хасанова - профессор КГК им. Н.Г.Жиганова, Н.П. Варшавская - профессор КГК им. Н.Г.Жиганова, Р.Х.Молчанова - старший преподаватель КМК им. И.В.Аухадеева, Л.Н.Исмагилова - преподаватель КМК им. И.В.Аухадеева, заслуженная артистка РТ, Д.С.Деликатный - завотделом духовых и ударных инструментов ССМШ при КГК им. Н.Г.Жиганова.Смотр состоится 27 марта на базе Детской музыкальной школы им. П.И.Чайковского № 1 по адресу: г. Казань, ул. М.Горького, д. 22/26, к.т.: 2930291 (Марина Людвиговна Гейст).Лауреаты получат грамоту победителя республиканского этапа конкурса. Главный приз - посещение финальных прослушиваний XVI Международного конкурса имени П.И.Чайковского с 25 по 27 июня 2019г. в Москве или Санкт-Петербурге.6+