29 февраля казанские дети смогут посетить речной техникум

В Казани для юных горожан по инициативе БФ «День добрых дел» проведут экскурсию в речном техникуме. Основная цель экскурсии — познакомить школьников с миром разнообразных профессий и помочь определиться с выбором учебного заведения в будущем, сообщает пресс-служба мэрии города.

Записаться на экскурсию может любой желающий ребенок от 13 лет и старше. Пресс-служба благотворительного фонда просит заранее записаться по следующему номеру: +7(843)236-65-61.

Начало экскурсии — в 12.00.