Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

29 февраля казанские дети смогут посетить речной техникум

Экскурсия проводится для детей от 13 лет.

В Казани для юных горожан по инициативе БФ «День добрых дел» проведут экскурсию в речном техникуме. Основная цель экскурсии — познакомить школьников с миром разнообразных профессий и помочь определиться с выбором учебного заведения в будущем, сообщает пресс-служба мэрии города.

Записаться на экскурсию может любой желающий ребенок от 13 лет и старше. Пресс-служба благотворительного фонда просит заранее записаться по следующему номеру: +7(843)236-65-61.

Начало экскурсии — в 12.00.

КВ
Лента новостей