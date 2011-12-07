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Артемий Лебедев: Самая дичь по дизайну, где-нибудь в районе Казани

По мнению Лебедева, в Казани большие проблемы с дизайном.

Дизайнер Артемий Лебедев рассказал в эфире радио Energy, почему в Казани «самая дичь по дизайну».

Вопрос с подобной формулировкой задал дизайнеру один из слушателей. После непродолжительной паузы, Лебедев ответил: «Самая дичь по дизайну у нас, наверное, где-нибудь в районе Казани. Там любят строить такие сказочные домики, и им это очень нравится. И там бывает прям дичь-передичь».

Ранее Артемий Лебедев раскритиковал памятник Нуриеву и станцию метро «Дубравная».

КВ
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