Из-за ОРВИ в казанских школах продлен карантин

В связи с заболеваемостью ОРВИ учебный процесс приостановлен в 26 классах школ Казани. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, карантин продолжается согласно постановлению №20 заместителя главврача по санитарии РТ Марины Патяшиной.

Также полностью на карантин закрыты 13 школ в Ютазинском районе, и одна средняя школа и школа-интернат в Чистопольском районе Татарстана.

Всего в столице зарегистрировано свыше 10,7 тысячи случаев заболеваний ОРВИ. Уровень заболеваемости превышает эпидпорог на 7,8%.