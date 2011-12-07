Из-за ОРВИ в казанских школах продлен карантин

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В связи с заболеваемостью ОРВИ учебный процесс приостановлен в 26 классах школ Казани. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, карантин продолжается согласно постановлению №20 заместителя главврача по санитарии РТ Марины Патяшиной.
Также полностью на карантин закрыты 13 школ в Ютазинском районе, и одна средняя школа и школа-интернат в Чистопольском районе Татарстана.
Всего в столице зарегистрировано свыше 10,7 тысячи случаев заболеваний ОРВИ. Уровень заболеваемости превышает эпидпорог на 7,8%.