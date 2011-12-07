Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Из-за ОРВИ в казанских школах продлен карантин

В республике уже закрыли 15 школ.

В связи с заболеваемостью ОРВИ учебный процесс приостановлен в 26 классах школ Казани. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, карантин продолжается согласно постановлению №20 заместителя главврача по санитарии РТ Марины Патяшиной.

Также полностью на карантин закрыты 13 школ в Ютазинском районе, и одна средняя школа и школа-интернат в Чистопольском районе Татарстана.

Всего в столице зарегистрировано свыше 10,7 тысячи случаев заболеваний ОРВИ. Уровень заболеваемости превышает эпидпорог на 7,8%.

КВ
Лента новостей