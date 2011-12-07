Казанец, задушивший свою жену из ревности, попал в больницу из-за проблем с сердцем

Многодетный отец из Казани, задушивший свою жену в порыве ревности, попал в больницу, пишет ИА «Татар-Информ».

27 февраля в Советском районом суде должен был состояться допрос свидетелей по делу Айрата Бакирова, который в начале августа прошлого года задушил свою супругу бельевой веревкой. Предварительно супруги поссорились: погибшая сообщила мужу, что уходит к другому.

В суде сообщили, что Бакирова госпитализировали из-за проблем с сердцем. Все это время мужчина находился под домашним арестом.

Семья воспитывала трех дочерей: десяти, семи и пяти лет.