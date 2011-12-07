«Кошка нужна человеку, чтобы о ней заботиться»

И речь не только о семье и друзьях. Жизнь нашу сложно представить без усатых и хвостатых питомцев. 1 марта отмечается Всемирный день кошек. Мы задали вопрос нашим юным знатокам - ученикам начальной школы: кто такие кошки и зачем их заводят дома?

Артемий Вербицкий, 8 лет:

- У кошек разный характер: мягкий, твердый, спокойный. При мягком характере кошку можно гладить без остановки, но если взять в кровать, от тебя сбежит. При твердом характере она не дается в руки, а спокойной все равно - ее можно гладить, положить в кровать, она не убежит. Люди держат кошек, потому что их можно гладить. У меня дома две кошки - Алиса с твердым характером и Ричард с мягким. С кошками весело, лишь бы они не царапались!

Маша Вилкова, 9 лет:

- Кошки не любят воду. Наш кот Макс боится мыться. Еще кошки очень любят спать! У некоторых кошек очень длинные зубы - в два раза больше, чем у обычных. Бывают кошки пугливые, игривые, добрые и злые - они все время царапаются и кусаются. Кошка, как и собака, верный друг, только она не знает команды. Для человека кошки дают тепло и ласку. А еще есть дикие кошки, они охотятся на слонов, бегемотов, антилоп и быков. Домашние могут охотиться на крыс, мышей и птиц. У каждой кошки должен быть свой дом, чтобы она стала доброй и домашней.

Никита Корюков, 8 лет:

- Кошки бывают милые, хорошие, если они беспородные. Если британец, то будет царапаться и кусаться! Кошка произошла от рыси, у нее есть когти, поэтому она может везде лазить. О кошках надо заботиться, ухаживать за ними, кормить их. Их нельзя много тискать, лучше просто гладить. Кошку заводят, потому что она друг человека, может приласкаться, когда ему грустно, помочь в печали. Когда кошка мурлыкает, значит, ей все нравится. Еще кошки умеют приносить потомство, но котят нельзя трогать, пока они не откроют глаза.

Даниил Еремин, 7 лет:

- У кошки есть характер - если она шипит, значит, злая, если мурлычет - то добрая. Но если ее пугать, кричать, она разозлится и цапнет! Еще у кошки длинный хвост, она умеет лазить по деревьям - у нее выдвижные когти. Наша кошка Леся любит только изысканное блюдо - сухари, на них специальное кошачье желе. Кошки нужны, чтобы мыши не заводились, а то они все сгрызут!

Сабина Бадретдинова, 7 лет:

- Кошки бывают серые, белые, черные. Они умеют мяукать, царапаться и кусаться. Если кошка тебя облизывает, значит, добрая. Если человек говорит «Иди кушать!», она придет. А вот если кошка скажет «Мяу-мяу!», человек ее не поймет! Кошкам нравится выступать в цирке, они любят, когда им хлопают. У меня есть кошка Мася, она умеет беситься, бегать, прыгать и играть! Кошечек дома заводят, чтобы было не скучно!

Эльнара Гараева, 7 лет:

- Кошки любопытные, все хотят осмотреть, понюхать. Любят гоняться за мышами, лазить по деревьям! Но кошка может поцарапать, если не хочет, чтобы ее трогали! Еще кошки много спят, а любимое лакомство для них - мышка! Но если дома нет мышей, кошку кормят молоком и колбасой. Ее нужно выгуливать на поводке, а то она потеряется или убежит. У меня есть кошка Бантик. Она любит отдохнуть! Люди заводят кошек, чтобы не было мышей: они грызут одежду! Поэтому нужно, чтобы кошка жила в каждом доме.

Елизавета Шамилишвили, 8 лет:

- Дела у кошки - поспать, рыбку поесть. Кошки хорошие, любят ласкаться! Они не умеют лаять, но умеют рычать. Самое красивое в кошке - это ее зеленые глаза: словно лето, как зеленые листочки. Если дома заводятся мыши, пауки или тараканы, она принюхивается и по запаху находит всех! У бабули есть кошка, она не пьет молоко, любит только воду. Я обожаю с ней играть - она летает как ракета! Если бы на свете не было кошек, мыши бы обгрызли все дома и машины!

Аделина Макарова, 7 лет:

- Кошки - красивые пушистики! Они бывают маленькие, большие. У кошек есть свой язык. «Мяу-мяу» - так они говорят, что хотят кушать и поиграть. За кошкой ухаживать немного тяжело, потому что она царапается. У меня есть три кошки: Марфа, Пушок и Барсик. Они любят бегать туда-сюда. Кошку заводят, чтобы за ней ухаживать. Без кошек было бы плохо: только одни мыши!