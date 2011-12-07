Роспотребнадзор посоветовал россиянам отказаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом в этих странах. Данная информация появилась на официальном портале ведомства.

Отложить поездки стоит до тех пор, пока там не стабилизируется ситуация с распространением инфекции.

В сообщение приводятся следующие данные: В Корее зарегистрировано 977 случаев заболевания коронавирусом, 11 из заболевших умерли. В Иране заболели 95 человек, из них 15 случаев летального исхода. В Италии коронавирус диагностирован у 283 человек, 7 из них умерли.

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что у туристов есть риск заразиться коронавирусом в этих странах.