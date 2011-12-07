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У татарстанца полицейские обнаружили арсенал оружия и боеприпасов

Мужчина пояснил, что оружие он приобрел для личного пользования.

В Чистополе в ходе обыска стражи порядка обнаружили целый арсенал незаконного оружия и боеприпасов, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Обыск прошел в доме 46-летнего жителя деревни Данауровка.

У татарстанца изъяли гранату Ф-1, одноствольное охотничье ружье ИЖ-17; обрез винтовки ТОЗ-8; самодельный шестизарядный револьвер, более 350 патронов различных калибров, более 200 г пороха и штык-нож.

Мужчина пояснил, что оружие он приобрел для личного пользования. По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 222 ч.1 УК РФ.

КВ
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