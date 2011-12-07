У татарстанца полицейские обнаружили арсенал оружия и боеприпасов

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В Чистополе в ходе обыска стражи порядка обнаружили целый арсенал незаконного оружия и боеприпасов, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
Обыск прошел в доме 46-летнего жителя деревни Данауровка.
У татарстанца изъяли гранату Ф-1, одноствольное охотничье ружье ИЖ-17; обрез винтовки ТОЗ-8; самодельный шестизарядный револьвер, более 350 патронов различных калибров, более 200 г пороха и штык-нож.
Мужчина пояснил, что оружие он приобрел для личного пользования. По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 222 ч.1 УК РФ.