В Казани начали устанавливать «умные домофоны» и ящики-антиспам

В столице Татарстана начали устанавливать «умные домофоны» в многоквартирных домах, сообщает пресс-служба мэрии.

Домофон оборудован кнопкой вызова экстренных служб, возможностью сообщать о наличии долгов за ЖКУ и даже поздравить с днем рождения.

«Жителю, установившему приложение в своем смартфоне, можно в онлайн-режиме отслеживать своих гостей, прошеных и непрошеных, даже если дома никого нет», — отметил председатель комитета ЖКХ Дмитрий Анисимов.

Кроме того, в новые домофоны внедрена система автоматического открывания дверей — «свободные руки».

Также, в домах устанавливают почтовые ящики-антиспам. Открыть их могут только хозяева квартиры и почтальон. «При приближении к почтовому ящику они открываются, при удалении закрываются», — заключил Анисимов.

Данные нововведения уже установили в доме на улице Декабристов, 100. Еще в 14 подъездах Кировского и Московского районов поставили двери с бронированным стеклом и подсветкой.