В Казани ограничат движение по ул. Бичурина

С 4 по 25 марта в связи с проведением работ по устройству наружных сетей водопровода, а также с ливневой канализации для жилого дома по ул. Четаева будет ограничено движение между домами № 11 и № 13 по ул. Абдуллы Бичурина, сообщается на сайте мэрии Казани.

Напомним, что с с 5 по 31 марта будет закрыт участок возле дома № 12 на проезжей части ул. Академика Лаврентьева по ул. Адоратского. Ограничение связано с работами по строительству теплотрассы.