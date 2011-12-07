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В переводчике Google Translate теперь есть татарский язык

Пять новых языков появилось в переводчике Google за последние четыре года.

В переводчике Google Translate появились татарский, туркменский, уйгурский, одия и киньяруанда языки.

В блоге Google уточняется, что на данных языках говорят более 75 млн человек по всему миру. Это первые за четыре года языки, добавленные в базу переводчика. Теперь пользователям доступно 108 языков.

Ранее в Казани презентовали татарско-русский переводчик «Татсофт». В течение 1,5 лет создатели переводчика планируют разработать мобильное приложение.

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