Гостей Казани прямо в аэропорту встречают портреты Тукая, его музы и соратников

В зоне прилета терминала 1А прибывающих в Казань прямо с трапа самолета встречают видные татарские деятели и Габдулла Тукай. Эта выставка «Я устремляюсь в высоту» — спецпроект аэропорта столицы республики, который носит имя великого поэта, и Национального музея РТ.

«Два месяца назад я возвращалась из командировки, шла по этому коридору — и увидела эту выставку. На тот момент у себя в голове. — рассказала и. о. генерального директора Нацмузея Алиса Вяткина о том, как пришла идея проекта. — Может быть, это не совсем оригинально, но, на мой взгляд, очень патриотично встречать гостей, погружая их в культурную атмосферу, культурный пласт Казани и Татарстана».

Нигде в городе не будет этих фото, отметила Алиса Вяткина, уникальная выставка доступна только в аэропорту.

Сотрудники музея специально отбирали снимки в запасниках. Из изначально отобранных ста они выбрали 36 фотографий. На полотнах в аэропорту изображены Тукай, его друзья и соратники. Все это представители татарской культуры начала XX века: писатель и публицист Фатих Амирхан, драматург и общественный деятель Гафур Кулахметов, поэты Сагит Рамеев и Сагит Сунчелей, одни из основоположников татарского театра — драматург Галиаскар Камал, актёр и режиссёр Габдулла Кариев, первая татарская актриса Сахибжамал Гиззатуллина-Волжская и многие другие.

Особой гордостью сотрудников Национального музея стала фотография музы «татарского Пушкина» Зайтуны Мавлюдовой. Биографы не сомневаются, что это единственная девушка, к которой испытывал чувства поэт. Ранее это фото прежде нигде не экспонировалось.

Руководитель пресс-службы Международного аэропорта «Казань» имени Габдуллы Тукая Адель Гатауллин отметил, что через терминал с выставкой проходит большая часть гостей столицы.

«Мы празднуем 135-летие со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. И в этой связи Международный аэропорт „Казань“ имени Тукая считает своим долгом рассказать гостям Татарстана — как прибывающих к нам из различных уголков нашей страны, так и зарубежным — о наследии и литературном окружении поэта, а также о красоте татарского языка и его благозвучии», рассказала он.

Выставка стала финалом Фестиваля Тукая — нескольких мероприятий, посвящённых творчеству и биографии поэта, которые прошли в казанском аэропорту.