Школьники из Казани приняли участие во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности

Казанские школьники стали участниками регионального этапа олимпиады по финансовой грамотности в онлайн формате. Мероприятие прошло в общеобразовательном учреждении «Лицей № 5» при участии руководства Нацбанка и Минобрнауки Татарстана.

Олимпиада стартовала 13 апреля и завершится 17 мая. Участниками стали школьники с 1-го по 9-е классы. Кроме Татарстана еще 12 регионов России дали старт мероприятию.

Данная олимпиада позволит ребятам узнать больше об управлении финансами и о навыках работы с деньгами.

По словам министра образования и науки РТ Ильсура Хадиуллина онлайн-мероприятие проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Данная олимпиада проходит с 2015 года и позволяет привить детям финансовую грамотность. Такие компетенции в современном мире — неотъемлемая часть багажа знаний как для молодежи, так и для более старших поколений. Поэтому мы активно развиваем это направление», — отметил министр образования и науки РТ.

Школьники из Казани отличились высоким уровнем финансовой грамотности и попали в пятёрку регионов, получив возможность задать свои вопросы руководителю Центробанка России Эльвире Набиуллиной.