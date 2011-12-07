Школьница из Казани спросила Эльвиру Набиуллину об индексе оливье

Глава Банка России Эльвира Набиуллина провела открытый онлайн-урок по финансовой грамотности для школьников. Татарстан был выбран в качестве лидирующего региона по охвату школ онлайн-уроками.

Известно, что к проекту, посвящённому инвестированию, страхованию и планированию доходов и расходов, подключились все общеобразовательные организации республики. Так, в ходе него ученица казанского лицея № 5 рассказала о том, что видела, как Набиуллина в канун Нового года готовила салат и сообщила о существовании индекса оливье. Затем девятиклассница спросила, «какие ещё блюда используют, чтобы посчитать, как изменяются цены».

Тогда председатель ЦБ пояснила, что Росстат рассчитывает инфляцию по широкому кругу товаров. А поскольку индекс получается достаточно общим, используются «выборки из большого набора, чтобы показать, как менялись цены на простые понятные наборы продуктов».

Более того, в ходе урока Набиуллина сообщила, что иногда используется «индекс селедки».

«Вы знаете, есть региональные индексы, есть территориальные учреждения банков в разных регионах и там есть разные индексы. Наши территориальные подразделения их рассчитывают в том числе. Например, в Татарстане „индекс элеша“, в Оренбургской области — „индекс чак-чака“», — сказала спикер.

«Эти индексы позволяют понимать, как растут цены на товары и услуги, которые более близки и понятны людям. Поэтому мы стараемся их использовать на фоне с общем индексом инфляции», — завершила свой ответ глава Банка России.