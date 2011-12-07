Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани продают шайбу с матча «Ак Барса» с «Авангардом» за 50 тысяч рублей

В объявлении указано, что шайба с пятого матча финала Восточной конференции между казанской и омской командами.

В сети на одном из сервисов объявлений появилось предложение по продаже шайбы с хоккейного матча между казанской командой «Ак Барс» и омским «Авангардом». Продавец просит за спортивный инвентарь 50 тысяч рублей.

В объявлении указано, что шайба с пятого матча финала Восточной конференции, который прошел 11 апреля. Тогда казанский клуб проиграл омскому со счетом 3:2. «Авангарду» удалось перевести игру в дополнительное время за минуту до завершения третьего периода. В овертайме команда из Омска забила еще один гол.

КВ
Лента новостей