В Татарстане выявили 54 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане за минувшие сутки выявили 54 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

«Сегодня в Татарстане подтверждено 54 новых случая COVID-19, все контактные. 20 человек госпитализированы, 32 получают лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой», — рассказали в штабе.

Больше всего заразившихся — 21 человек — из возрастной категории от 30 до 50 лет, 14 заразившимся — от 50 до 60 лет, шестерым — от 60 до 70 лет, пятерым — до 18 лет, по четыре человека из возрастных категорий от 18 до 30 лет и от 70 до 80 лет.

39 заразившихся — в Казани, четверо — в Атнинском районе, трое — в Набережных Челнах, по два человека — в Лаишевском, Нижнекамском и Пестречинском районах, по одному — в Буинском и Зеленодольском районах.

Всего в Татарстане COVID-19 зарегистрировали у 2 964 человек, вылечились — 2 226 человек (+134), скончались — 9.

В России количество заболевших коронавирусом достигло 370 680 человек (+8 338), выздоровевших — 142 208 человека (+11079), скончалось — 3 968 человек (+161).