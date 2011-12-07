28 мая пройдет вебинар «Цифровые технологии в образовании»

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В преддверии международного форума Kazan Digital Week – 2021 28 мая в 10:00 пройдет вебинар «Цифровые технологии в образовании».
Вопросы, которые будут рассмотрены на вебинаре:
• цифровая трансформация образования в условиях внедрения сквозных технологий цифровой экономики;
• возможности социальных сетей для сферы образования, тренды в онлайн-образовании;
• информационная безопасность детей в образовательной среде;
• New normal: электронное обучение в Казанском университете.
Спикеры:
• Елена Дагер – сертифицированный MMIBA бизнес-тренер, преподаватель учебного центра «Бюджет», модератор курсов повышения квалификации государственных служащих в сфере цифровизации в ведущих университетах России (г. Москва);
• Игорь Малинин – руководитель рекламного холдинга The Business Pill, попечитель медиаклуба при Министерстве инвестиций и инноваций Московской области (г. Москва);
• Михаил Солдатов – общественный деятель, генеральный директор ООО «Управление информационной безопасности» (г. Казань);
• Светлана Котенкова – директор Института передовых образовательных технологий КФУ (г. Казань).
Модератор:
• Петр Кокунин - заместитель директора Центра цифровых трансформаций КФУ (г. Казань), кандидат технических наук, доцент.
Участие бесплатное.