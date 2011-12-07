28 мая пройдет вебинар «Цифровые технологии в образовании»

В преддверии международного форума Kazan Digital Week – 2021 28 мая в 10:00 пройдет вебинар «Цифровые технологии в образовании».

Вопросы, которые будут рассмотрены на вебинаре:

• цифровая трансформация образования в условиях внедрения сквозных технологий цифровой экономики;

• возможности социальных сетей для сферы образования, тренды в онлайн-образовании;

• информационная безопасность детей в образовательной среде;

• New normal: электронное обучение в Казанском университете.

Спикеры:

• Елена Дагер – сертифицированный MMIBA бизнес-тренер, преподаватель учебного центра «Бюджет», модератор курсов повышения квалификации государственных служащих в сфере цифровизации в ведущих университетах России (г. Москва);

• Игорь Малинин – руководитель рекламного холдинга The Business Pill, попечитель медиаклуба при Министерстве инвестиций и инноваций Московской области (г. Москва);

• Михаил Солдатов – общественный деятель, генеральный директор ООО «Управление информационной безопасности» (г. Казань);

• Светлана Котенкова – директор Института передовых образовательных технологий КФУ (г. Казань).

Модератор:

• Петр Кокунин - заместитель директора Центра цифровых трансформаций КФУ (г. Казань), кандидат технических наук, доцент.

Участие бесплатное.