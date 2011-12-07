Дочь Девятаева: «Василий Лановой плакал, когда озвучивал фильм о нём»

Для большинства казанцев Девятаев — знакомый с детства герой, на примере которого воспитано не одно поколение. В Казани его имя увековечено в названиях улицы и Казанского речного техникума, в пантеоне памяти в парке Победы, на памятнике Арского кладбища. А главное, в живых воспоминаниях.

Дочь прославленного летчика Нэлли Девятаева поделилась своими воспоминаниями с корреспондентом «КВ».

— Каким вы запомнили своего отца?

— Отец прожил в Казани почти всю свою жизнь, он очень любил эти улицы, людей… Все делал с такой любовью, никогда не жаловался — настолько ценил и любил жизнь. Он отдавал себя целиком детям и внукам, вообще, людям… И 8 февраля, день побега, он считал всегда своим вторым днем рождения.

Его часто приглашали в школы и разные учреждения рассказывать о пережитом на войне, и он никогда не отказывался. До сих пор знакомые, родные, соседи вспоминают его добрым словом. И только сейчас я понимаю, что таких людей, как он, больше нет…

— Что вы можете сказать об образе отца в новом фильме?

— Конечно, это художественный фильм. Талантливой игрой актеру Павлу Прилучному удалось создать в целом достоверный и убедительный образ Михаила Девятаева.

Об отце снято много хороших документальных фильмов. Самым удачным из них считаю 26-минутый фильм из серии «Тайны забытых побед» — «Догнать и уничтожить!». Я счастлива, что успели снять этот фильм буквально в последние месяцы жизни отца! В ноябре 2002-го его уже не стало.

— Чем запомнились съемки последнего фильма, снятого при его жизни?

— В съемках участвовали настоящие документалисты советской эпохи — режиссеры Константин Орозалиев и Фаид Симофоров, журналист Ярослав Голованов. Закадровый текст читал Василий Лановой. В работе были использованы архивные документы, материалы очерка Василия Пескова «Побег» из «Комсомольской правды», кадры съемок кельнского ТВ. Я сопровождала отца на съемках, которые проходили в Казани, Мордовии и Германии. Ему было тогда уже 84 года. Каждый шаг давался с трудом, так как очень болела нога. Это напоминание тяжелого ранения 1941 года. Мне запомнилось, насколько съемочная группа бережно обращалась с отцом. Сначала Константин Орозалиев наводил камеру, а Фаид Симофоров, по сути выполняя роль дублера Девятаева, репетировал фрагмент сценария, и только затем приглашал его на съемку. У нас хранятся совместные с ними фотографии.

После съемок фильма Константин Орозалиев сказал, что Михаил Петрович — самая яркая личность, о которых они делали фильм. Когда Лановой озвучивал фильм, он, потрясенный его историей, три раза выходил из аппаратной и плакал, так как не мог читать текст.

Я благодарна создателям фильма за то, что они сумели рассказать не только о величии подвига, но и о глубине личности героя. Им удалось показать судьбу двух людей, наших отца и мамы, Фаузии Хайрулловны, которые пронесли любовь через всю жизнь.

— В кадрах фильма «Догнать и уничтожить» есть сцена встречи Девятаева с немецким летчиком. Как удалось ее организовать?

— Это была вторая встреча отца с пилотом Люфтваффе Гюнтером Хобом. Именно он в 1945 году гнался за отцом, исполняя приказ: «Догнать и уничтожить!» Первая послевоенная встреча с ним состоялась еще при съемках другого фильма в Германии в 1999 году. В нашем фильме вы видите кадры из него, снятые на острове Узедом, и у бомбардировщика «Хейнкель -111» в мюнхенском музее авиации.

С помощью германских коллег в 1999 году также состоялась встреча с еще одним свидетелем того дерзкого побега — лейтенантом Майером. Этот немецкий летчик как раз шел по аэродрому, когда Девятаев пытался взлететь. Его жена была тогда секретарем в ракетном центре Вернера фон Брауна, занимавшегося разработкой ракет Фау-1 и Фау-2 в Пенемюнде. Удивленный происходящим, он спросил у нее: «Что за идиот взлетел?» Как вы понимаете, летчик-истребитель Девятаев впервые в жизни управлял вражеским бомбардировщиком, при этом имел перерыв в летной практике длительностью полгода. К тому же он был совершенно истощен (весил всего 38 кг). Жена Майера позвонила в диспетчерскую — там ответили, что приказа на взлет не было. И тут все закрутилось…

— В фильме «Девятаев» также есть сюжетная линия об отношениях между врагами. Вы знаете, что думал ваш отец по этому поводу в послевоенные годы?

— На съемках фильма в 2002 году в Германии состоялась пресс-конференция. Я помню вопрос из зала, заданный летчику Хобу: «Если бы Вы догнали Девятаева, вы бы его сбили?» На что он ответил: «Да! Но я рад, что этого не случилось!»

И еще был вопрос, адресованный отцу, о ненависти к врагам. Несмотря на все, что ему пришлось пережить, он ответил, что этой ненависти у него сейчас нет: «Они были солдатами, и я был солдатом. И я тоже много ваших положил».

Отец был настолько сильным, что сумел простить врага. И оба фильма — не только о подвиге, но и о прощении.

— Нэлли Михайловна, что вы хотите пожелать зрителям?

— Я очень рада, что долгожданный первый художественный фильм об отце вышел на экраны, и уже нашел своих зрителей. И хотела бы особо отметить, что Тимур Бекмамбетов сумел организовать съемки в очень непростой год — в условиях пандемии. Я благодарна всем, кто сохраняет память о подвиге Михаила Девятаева. И хотела бы, чтобы в памяти людей сохранился образ отца как простого человека, любящего свою семью, народ, Родину.