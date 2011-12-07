Из Казани в Чебоксары по Волге будет курсировать судно «Валдай 45Р»

Из Казани в Чебоксары по волге будет запущено судно на подводных крыльях. Об этом сообщается в официальном аккаунте Префектуры «Старый город» ИК столицы РТ.

«Уже в эту навигацию между столицами Татарстана и Чувашии начнет курсировать «Валдай 45Р». Судно носит название основателя школы кораблестроения генерала флота «Академик Крылов», — сказано в тексте сообщения. Оно вмещает 45 пассажиров и разгоняется до 75 км в час.

Запустить маршрут «Чебоксары — Казань» планируют в навигационный период 2021.