Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Парк «Савиново» в Казани получил статус особо охраняемой территории

Площадь парка, расположенного между Казанкой и улицей Гаврилова, составляет 684 тыс. кв. м.

Парк «Савиново» в Казани получил статус особо охраняемой территории. Об сообщается в сборнике документов мэрии Казани.

«Создание ООПТ «Парк Савиново» предусматривает изъятие у арендаторов земельных участков, предоставленных с видами разрешенного использования земельных участков, не соответствующими целям и задачам создания ООПТ «Парк «Савиново»», — сказано в документе. 

В постановлении отмечается, что ООПТ «Парк Савиново» является территорией, имеющей высокую экологическую и эстетическую ценность. Территория предназначена для использования в природоохранных, оздоровительных и рекреационных целях. Планируется, что в парке появится объект здравоохранения.

Площадь парка, расположенного между Казанкой и улицей Гаврилова, составляет 684 тыс. кв. м.

КВ
Лента новостей