Парк «Савиново» в Казани получил статус особо охраняемой территории. Об сообщается в сборнике документов мэрии Казани.

«Создание ООПТ «Парк Савиново» предусматривает изъятие у арендаторов земельных участков, предоставленных с видами разрешенного использования земельных участков, не соответствующими целям и задачам создания ООПТ «Парк «Савиново»», — сказано в документе.

В постановлении отмечается, что ООПТ «Парк Савиново» является территорией, имеющей высокую экологическую и эстетическую ценность. Территория предназначена для использования в природоохранных, оздоровительных и рекреационных целях. Планируется, что в парке появится объект здравоохранения.

Площадь парка, расположенного между Казанкой и улицей Гаврилова, составляет 684 тыс. кв. м.