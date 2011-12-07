Самому молодому городу Татарстана исполняется шесть лет

Самому молодому городу Татарстана — Иннополису — исполняется шесть лет. О программе мероприятия сообщили на странице города в социальных сетях.

«Всем приготовиться, надвигается нечто совершенно невероятное! Главный городской праздник — день рождения! Нам исполняется 6 лет. Это будет самый нереальный день рождения», — подчеркнули в публикации. Известно, что хедлайнером станет «БИ-2».

Также, по словам организаторов, гостей ждет насыщенная шоу-программа, детские активности, разнообразный стритфуд.

Праздник по случаю Дня города в Иннополисе состоится 9 июня в 17:00 на большом паркинге Спорткомплекса. Вход свободный.