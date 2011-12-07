Татарстанцы поборются за поездку в горы в конкурсе #ПокажиРоссию

Проект #ПокажиРоссию, запущенный Федеральным агентством по туризму и популярной платформой TikTok стартовал 17 мая и продлится до 18 июля 2021 года.

Цель проекта – раскрытие туристического потенциала городов России. Проект призван уделить внимание внутреннему туризму и создать активность у местного населения в продвижении своего города. По снятым видео будут составляться чек-листы о том, где покушать и развлечься в городе.

С 31 мая-18 июля конкурсанты должны снимать креативные видео в TikTok о достопримечательностях города, а также о местных кафе, барах и ресторанах. Старт проекта будет дан известными TikTok-звёздами.

Сообщается, что участники, снявшие видео в местных заведениях, получат «вкусные бонусы» от них (список этих заведений можно узнать по ссылке), а авторы 27 самых ярких и запоминающихся видео со всей России поборются за главный приз - тур по горам Кабардино-Балкарии.

Результат будет опубликован 1 августа в официальном аккаунте @russia.travel.official в TikTok.

С подробными условиями конкурса можно ознакомиться тут: https://leto.russia.travel/tiktok