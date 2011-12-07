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В Казани после капремонта откроется лагерь «Восток»

Детям предложат питание по системе «шведский стол».

В Казани после капремонта откроется лагерь «Восток». Лагерь, которому уже 60 лет, распахнет свои двери 31 мая.

«Он [лагерь] помнит еще приезд Юрия Гагарина и других выдающихся людей. После капремонта „Восток“ вышел на новый уровень!», — сообщили в пресс-службе мэрии города.

Теперь на территории детского отдыха располагается семь современных корпусов, что позволит принимать детей в четыре раза больше, чем до ремонта. Фасады самих зданий украшены портретами выдающихся космонавтов. Также в лагере позаботились о безопасности находящихся — установили камеры видеонаблюдения, тревожные кнопки и организовали ежечасный обход.

Кроме того, в лагере проделали большую работу по созданию профильных смен. Теперь каждый ребёнок сможет увезти с собой рабочую модель самолета. А питание для отдыхающих будет предлагаться по системе «шведский стол».

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