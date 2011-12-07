Концерты и образовательная программа: В Казани отметили День молодёжи

В столице Татарстана национальный праздник День молодёжи прошёл в формате масштабного фестиваля под открытым небом. В этом году активности идут в 6 самых молодежных локациях города: экстрим-парк «УРАМ», парк «Черное озеро», Набережная озера Кабан, ЦПКиО им. Горького, Горкинско-Ометьевский лес, «Ак Барс Арена».

В программе фестиваля — спортивные турниры и баттлы, образовательная программа, творческие площадки, кинопоказы и многое другое.

Главной площадкой проведения Фестиваля «День молодежи» выступает экстрим-парк «УРАМ». До 22.00 там пройдут танцевальные баттлы по уличным стилям, BMX и скейт-контесты, соревнования по памп-треку, показательные выступления федеральных спортсменов в эир-парке и футбольный турнир «Коробка». Там же на сцене состоится музыкальный фестиваль с участием российских фрешменов. Для всех желающих проходит презентация нового крытого комплекса в формате экскурсии.

«Это наш общий день, хоть я по возрасту и не попадаю, но есть у меня внутреннее ощущение, что я ещё молод душой. Я искренне люблю молодежь Татарстана, я ей восхищаюсь и считаю, что она прекрасная. Я уверен, что наша основная задача — это создать для неё условия чтобы молодые люди нашли и реализовали себя в Татарстане. Мы на 6 площадках развернули празднование дня Молодёжи, причём их в очередной раз предложили сама молодежь и рассказала то, как они видят этот праздник и мы с недавних пор сами ничего не навязываем и не настаиваем, мы внимательно слушаем, что интересно молодым людям в Татарстане и создаём условия для того чтобы они могли реализовать свои желания», — сказал Министр по делам молодёжи Дамир Фаттахов.

Музыкальная часть праздника пройдет на «Ак Барс Арене» до 22:00. На главной сцене выступят творческие коллективы в рамках музыкального фестиваля «ВОЛГА-ВОЛГА». Параллельно проходит выставка спортивных и ретро автомобилей, байк-шоу и реставрация средневековой деревни.